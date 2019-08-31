Ким Кардашьян призналась, что не собирается больше заводить детей

Личная жизнь Ким Кардашьян и ее семьи уже давно стала достоянием общественности, поэтому звезда регулярно откровенно отвечает своим подписчикам в Instagram на самые разные вопросы. В этот раз один из них поинтересовался, не хочет ли знаменитость завести еще одного ребенка, на что получил однозначный ответ. Супруга Канье Уэста призналась, что ей едва хватает времени на четверых наследников, поэтому рожать пятого она точно не собирается.Ким Кардашьян считает, что каждый человек должен воспитать столько детей, на сколько ему хватает физических и материальных возможностей. Именно поэтому знаменитость планирует остановиться на четверых, но в будущем готова пересмотреть это решение, если ее график будет позволять уделять больше времени семье.Недавно в Instagram Ким Кардашьян разместила совместный снимок со всеми своими детьми. Супруга Канье Уэста иронично отметила, что разместить всех четырех наследников в одном кадре оказалось не самой простой задачей.Также знаменитость раскрыла новые подробности своей текущей диеты. Сейчас она отдает предпочтение мексиканской кухне.