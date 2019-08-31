Лобода перепела песню Аллы Пугачёвой и получила шквал негатива

Светлана Лобода на протяжении долгого времени является одной из лучших исполнительниц России и радует поклонников новыми песнями, которые мгновенно становятся хитами. Однако перепетая песня Аллы Пугачёвой «Живи спокойно, страна» не понравилась поклонникам, и на певицу обвалился шквал негатива. Несколько дней назад Лобода исполнила композицию Примадонны в аранжировке Игоря Крутого на музыкальном конкурсе «Новая волна», получила музыкальное благословение от неё, но многие сочли образ Девы Марии неподходящим для кавера.Поклонники негативно восприняли такие изменения и посоветовали певице вернуться к написанию своих песен. «, - написали пользователи на странице Лободы в Instagram.