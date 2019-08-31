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Лобода перепела песню Аллы Пугачёвой и получила шквал негатива

Лобода перепела песню Аллы Пугачёвой и получила шквал негатива. Вторую жизнь получила песня «Живи спокойно, страна», однако многим не понравилась новинка.
Лобода перепела песню Аллы Пугачёвой и получила шквал негатива

Светлана Лобода на протяжении долгого времени является одной из лучших исполнительниц России и радует поклонников новыми песнями, которые мгновенно становятся хитами. Однако перепетая песня Аллы Пугачёвой «Живи спокойно, страна» не понравилась поклонникам, и на певицу обвалился шквал негатива. Несколько дней назад Лобода исполнила композицию Примадонны в аранжировке Игоря Крутого на музыкальном конкурсе «Новая волна», получила музыкальное благословение от неё, но многие сочли образ Девы Марии неподходящим для кавера.

Поклонники негативно восприняли такие изменения и посоветовали певице вернуться к написанию своих песен. «Зашквар», «Теперь она только песни Пугачевой будет перепевать? Своих не будет больше?», «Раньше Вы мне нравились, а теперь сплошное раздутое эго», - написали пользователи на странице Лободы в Instagram.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 09:00

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