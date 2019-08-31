Анна Хилькевич провела съемки с "лучшей подругой" курицей

Анна Хилькевич позировала с настоящей курицей на улице города, отметив, что у нее очень пугающий взгляд. Артистка держала птицу в руках, а потом решила пересадить ее на руль велосипеда, но курице сбежала. В этот момент актриса попыталась удержать ее за крылья, но в итоге защитила глаза, закрыв их. В подписи к снимку знаменитость призналась, что не всегда приятно работать с обиженными подругами, отметив, что в процессе съемки ни одна курица не пострадала.Поклонники признались в комментариях, что сильно переживали за своего кумира в конце ролика. Также фолловеры призвали Хилькевич в следующий раз не бояться куриц, назвав их безобидными.