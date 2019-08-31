Эксперты рассказали о малоизвестных полезных свойствах миндаля





При повышенном уровне “плохого” холестерина в крови медики советуют превысить объемы съедаемого миндаля до 20-30 штук в сутки. Данный продукт содержит значительное количество разных витаминов и минералов, они способствуют поддержанию здоровья волос. Для профилактики сердечно-сосудистых недугов необходимо есть миндаль вместе с кожурой. Улучшение работы сердца произойдет за счет наличия магния, меди, антиоксидантов и мононенасыщенных жирных кислот. Старение притормаживается благодаря витамину Е, марганцу и антиоксидантам.Миндаль полезен при дисбактериозе и расстройстве пищеварения. Медики доказали, что употребление этого продукта сокращает необходимость углеводов в течение дня и уменьшает голод, что способствует похудению.