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Московские ученые обнаружили новую причину старения кожи

Московские ученые провели исследование и обнаружили новую причину старения кожи человека. Оказалось, что этот процесс связан с накоплением в двунитевых разрывов в ДНК фибробластов, такие ошибки накапливаются в течение жизни.
Московские ученые обнаружили новую причину старения кожи

Согласно современным подходам, старение кожи связано с тем, что ее клетки теряют способность эффективно размножаться. Это происходит из-за накопления ошибок в ДНК, которые рано или поздно начинают мешать воспроизведению. Именно поэтому кожные покровы начинают увядать, терять естественный цвет и форму. Все это приводит к тому, что организм больше не может эффективно замещать умершие клетки новыми.

Московские ученые решили разобраться в причинах старения кожи более подробно. Для этого они исследовали ДНК фибробластов у людей разного возраста. Оказалось, что существует четкая корреляция между количеством двунитевых разрывов в этих клетках и состоянием кожи: чем больше первых – тем хуже вторая. Подобная ситуация полностью вписывается в представленную выше теорию: организм теряет способность эффективно заменять поврежденные ткани здоровыми.

Ученые считают, что их открытие не только прольет свет на конкретные процессы, приводящие к старению кожи человека, но и позволит разработать препараты и методики, позволяющие сделать накопления двунитевых разрывов в ДНК менее стремительным, что позволит людям оставаться молодыми более продолжительный срок.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:47

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