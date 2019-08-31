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Представлены смарт-часы Garmin Fenix 6X Pro Solar с титановым корпусом

Американский производитель Garmin презентовал смарт-часы Fenix 6X Pro Solar, способные заряжаться от солнечной энергии. Корпус разработки выполнен из титана.

Garmin Fenix 6X Pro Solar получили солнечный элемент, являющий собой прозрачный слой на внешней стороне экрана. Использование солнечной панели позволит смарт-часам работать не менее трех дней в автономном режиме или до шести часов с применением GPS. Срок автономной работы, не используя при этом солнечный аккумулятор, составит 21 день или 60 часов со включенным модулем GPS.

Другой важной особенностью Garmin Fenix 6X Pro Solar является наличие титанового корпуса, который защищает гаджет от повреждений. Также модель оснащена 1,4-дюймовым дисплеем с трансфлективным слоем и технологией сбережения памяти. Часы поддерживают навигацию, лыжные и топографические карты, корректирующую ориентиры опцию Pace Pro, барометр, высотометр, сенсор считывания сердечного ритма и систему мониторинга кислорода в крови. На американском рынке новинка будет стоить 1150 долларов США.

Ранее сообщалось о создании компанией Google смарт-часов с отверстием в экране для видеокамеры. В проекте нет физических клавиш, но имеется сенсорное кольцо управления. По предположению аналитиков рынка технологий, фирма может выпустить гибридные часы, обладающие аналоговыми стрелками. О технических параметрах новинки информации пока нет.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:32

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