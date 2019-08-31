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Валентина Ананьина вспомнила, как в 26 лет перенесла инфаркт

Актриса Валентина Ананьина перенесла инфаркт в 26 лет, который смогла пережить. Звезда советского кино сообщила о непростой жизни в программе “Судьба человека” на телеканале “Россия 1”.
Валентина Ананьина вспомнила, как в 26 лет перенесла инфаркт

Валентина Ананьина в свое время окончила актерский факультет ВГИКа и получила место в штате “Мосфильма”. Артистка специализировалась на ролях второго плана, а сейчас в копилке 86-летней актрисы находится больше 200 образов. Звезда перенесла инфаркт, когда ей было всего 26 лет, отметив, что не сразу поняла, что с ней произошло. Она ощущала боли в области груди, но продолжала идти вместе с супругом, они заехали к приятельнице, которая оказалась врачом. Знакомая предложила сделать кардиограмму и тогда обнаружился инфаркт. Артистка порядка месяца не вставала с постели, а ее муж во всем ей помогал, взяв на себя домашние хлопоты. Однако улучшения не было и Ананьину увезли в больницу на месяц. Знаменитость вспоминает, что врачи ей давали исключительно аспирин три раза в день, поэтому она самовольно оттуда ушла, а после того, как ее выписали, сразу отправилась на работу.

Артистка овдовела в возрасте 45 лет, до последнего ожидая выхода мужа из комы после пережитых инфаркта и инсульта, но он скончался, не приходя в сознание.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:22

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