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Актер Марио Касас посетит Москву для представления нового сериала

В начале сентября испанский актер Марио Касас прилетит в Москву для презентации сериала «Влечение», где он сыграл главную роль. До этого он уже посещал столицу РФ в рамках рабочего визита.
Актер Марио Касас посетит Москву для представления нового сериала

Последняя на сегодняшний день работа Касаса - сериал «Влечение». Кинематографический проект успел получить огромную популярность на родине актера и в иных европейских странах, вскоре его увидят и в России. Марио Касас прилетит в Москву 5 сентября, дабы лично представить сериал и поговорить с корреспондентами в процессе специальной пресс-конференции.

В 2013 году испанский артист уже приезжал в Россию. Тогда он презентовал кинокартину «Ведьмы из Сугаррамуди». Это комедийный триллер о грабителях, по воле судьбы попавших в заколдованный город, которым управляют ведьмы. Марио Касас мог бы посетить Москву в 2012 году, но та поездка так и не осуществилась в связи с плотным трудовым графиком актера.

В кино Касас дебютировал в ленте Антонио Бандераса «Летний дождь», который вышел на экраны в 2006 году. В то же время он начал сниматься в сериале «SMS». У актера есть сестра и три брата. Встречался с коллегами Марией Вальверде и Бертой Васкес. Сейчас состоит в отношениях с Бланкой Суарес.

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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:40

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