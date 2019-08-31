Актер Марио Касас посетит Москву для представления нового сериала

Последняя на сегодняшний день работа Касаса - сериал «Влечение». Кинематографический проект успел получить огромную популярность на родине актера и в иных европейских странах, вскоре его увидят и в России. Марио Касас прилетит в Москву 5 сентября, дабы лично представить сериал и поговорить с корреспондентами в процессе специальной пресс-конференции.В 2013 году испанский артист уже приезжал в Россию. Тогда он презентовал кинокартину «Ведьмы из Сугаррамуди». Это комедийный триллер о грабителях, по воле судьбы попавших в заколдованный город, которым управляют ведьмы. Марио Касас мог бы посетить Москву в 2012 году, но та поездка так и не осуществилась в связи с плотным трудовым графиком актера.В кино Касас дебютировал в ленте Антонио Бандераса «Летний дождь», который вышел на экраны в 2006 году. В то же время он начал сниматься в сериале «SMS». У актера есть сестра и три брата. Встречался с коллегами Марией Вальверде и Бертой Васкес. Сейчас состоит в отношениях с Бланкой Суарес.