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В Солнечный системе произошел редкий парад планет

В пятницу, 30 августа, в Солнечной системе возникло уникальное явление - парад планет. Принимали в нем участие Марс, Венера, Меркурий и Земля, выстроившиеся в единую линию.

По словам сотрудников РАН, парад планет в Солнечной системе - явление довольно редкое, но впечатляющее. Земля во время движения на орбите находилась на одной стороне от Солнца, а остальные участники - на той же линии, но с обратной стороны от светила. Они проецировали одну и ту же точку в небесном пространстве очень близко друг от друга.

Российские ученые заявили, что из-за подобного расположения планеты были в максимальной мере освещены Солнцем. Меркурий и Красная планета 2-3 сентября практически в одинаковый временной период встретятся на линии Земля Солнце, сформировав интересную конфигурацию: в центральной части будет располагаться светило, рядом Марс, а над ним на такой же дистанции разместится Меркурий. Другой участник парада планет Венера станет находиться в пяти градусах под прямым углом от этих объектов.

Увидеть данное явление люди смогут лишь при помощи космических изображений. Это объясняется тем, что планеты появляются только в дневное время в небесном пространстве, и их не видно из-за солнечных лучей. Наиболее точные и стоящие внимания фото делает телескоп LASCO, ныне функционирующий на орбите.

Ранее сообщалось о предстоящем визите сотрудника NASA Тимоти Лайонса в Томск, где в местном государственном университете специалист расскажет студентам об исследовании прошлого Земли и поисках жизни на иных планетах в Солнечной системе. Лайонс регулярно печатается в лучших научных журналах планеты, является профессором биогеохимии, работает в Университете Калифорнии.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:03

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