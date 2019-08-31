«Делает мне назло»: Тайный муж Марии Мироновой прокомментировал ее беременность

По словам Дмитрия Барановского, он состоял в отношениях с Марией Мироновой с конца 2015-го по осень 2016 года. Актриса пыталась скрывать эти отношения от всех людей и даже от своих родителей. Именно поэтому возлюбленные были вынуждены отправляться гулять в другие города и страны. Как-то они провели целый месяц в Италии вдвоем и никому об этом не сказали. Чуть позже тайный муж звезды признался ее матери, но та несильно удивилась., - заявила мать.Недавно Мария Миронова сообщила своим поклонникам радостную новость – она беременна. Имя своего избранника звезда отказалась называть. Дмитрий Барановский остро отреагировал на эту новость и заявил, что его бывшая гражданская супруга «все делает мне назло». Он вспомнил, что актриса не хотела ребенка и даже планировала заморозить свои яйцеклетки.При этом стоит отметить, что родные и близкие Марии Мироновой полностью отвергают все сказанное Дмитрием Барановским. По их словам, он является навязчивым фанатом, который следит за артисткой долгое время. Также они заявляют, что у актрисы уже давно есть возлюбленный, и забеременела она от него.