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«Делает мне назло»: Тайный муж Марии Мироновой прокомментировал ее беременность

Отношения Марии Мироновой и ее тайного мужа Дмитрия Барановского до сих пор вызывают немало вопросов. Бывший избранник актрисы прокомментировал ее беременность и заявил, что артистка «делает все мне назло».
«Делает мне назло»: Тайный муж Марии Мироновой прокомментировал ее беременность

По словам Дмитрия Барановского, он состоял в отношениях с Марией Мироновой с конца 2015-го по осень 2016 года. Актриса пыталась скрывать эти отношения от всех людей и даже от своих родителей. Именно поэтому возлюбленные были вынуждены отправляться гулять в другие города и страны. Как-то они провели целый месяц в Италии вдвоем и никому об этом не сказали. Чуть позже тайный муж звезды признался ее матери, но та несильно удивилась. «Я догадывалась, что Маша отдыхала не с подружкой. Так фотографировать может только влюбленный человек», - заявила мать.

Недавно Мария Миронова сообщила своим поклонникам радостную новость – она беременна. Имя своего избранника звезда отказалась называть. Дмитрий Барановский остро отреагировал на эту новость и заявил, что его бывшая гражданская супруга «все делает мне назло». Он вспомнил, что актриса не хотела ребенка и даже планировала заморозить свои яйцеклетки.

При этом стоит отметить, что родные и близкие Марии Мироновой полностью отвергают все сказанное Дмитрием Барановским. По их словам, он является навязчивым фанатом, который следит за артисткой долгое время. Также они заявляют, что у актрисы уже давно есть возлюбленный, и забеременела она от него.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:53

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