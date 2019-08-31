Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля "Новая волна"

Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море. Фанаты сравнили танцующего артиста с миллионером Джанлука Вакки, который несколько лет назад показал пляски на яхте. В комментариях отметили, что повязанное на бедрах артиста голубое полотенце придает особую пикантность ролику. Однако на сцене невозможно увидеть разученные движения Газманова, несмотря на его спортивный и подтянутый вид, поскольку это не соответствует сценическому образу.Поклонники заметили, что со своей супругой Мариной Газмановой артист стал выглядеть заметно моложе. Фолловеры заявили, что восхищаются парой, которая сохраняет свою любовь спустя долгие годы брака.