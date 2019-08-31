Вандалы разбили десятки автомобилей, подготовленных к автосалону во Франкфурте





Вандалы принадлежат к группировке «Rocks in the Gearbox». В процессе атаки они повредили машины компаний Aston Martin и Jaguar, используя для этого ломы и молотки. Ответственность за произошедший инцидент взяла на себя та же организация, потребовавшая присоединиться к акции протеста. Франкфуртский автосалон она назвала шоу пропагандистов, которые разрушают экологию.Немецкие промышленники пригласили экоактивистов обсудить проблему выбросов от транспортных средств в Берлин. Там руководители некоторых компаний Германии обговорят проблемы климата и моменты, связанные со сборкой моделей в будущем.В настоящий момент проходит расследование нападения, организаторы транспортного мероприятия принимают все меры предосторожности, чтобы злоумышленники не напали на автомобили снова, а также попросили гостей шоу с пониманием отнестись к вероятным неудобствам. Сама выставка пройдет 14 сентября.Одной из новинок, которую следует ожидать на предстоящем автосалоне, станет Volkswagen T-Roc Cabriolet. Новый кросс создан в стиле прежде популярного Range Rover Evogue. Машина не имеет крыши, в ней всего два места, но фирма-изготовитель надеется на ее востребованность у клиентов, особенно в южной части Старого света.