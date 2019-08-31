АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли доказательства более раннего начала…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

Вандалы разбили десятки автомобилей, подготовленных к автосалону во Франкфурте

Организаторы автосалона во Франкфурте усилили меры безопасности в связи с недавним нападением вандалов. Те разбили 40 автомобилей, подготовленные к показу.

Вандалы принадлежат к группировке «Rocks in the Gearbox». В процессе атаки они повредили машины компаний Aston Martin и Jaguar, используя для этого ломы и молотки. Ответственность за произошедший инцидент взяла на себя та же организация, потребовавшая присоединиться к акции протеста. Франкфуртский автосалон она назвала шоу пропагандистов, которые разрушают экологию.

Немецкие промышленники пригласили экоактивистов обсудить проблему выбросов от транспортных средств в Берлин. Там руководители некоторых компаний Германии обговорят проблемы климата и моменты, связанные со сборкой моделей в будущем.

В настоящий момент проходит расследование нападения, организаторы транспортного мероприятия принимают все меры предосторожности, чтобы злоумышленники не напали на автомобили снова, а также попросили гостей шоу с пониманием отнестись к вероятным неудобствам. Сама выставка пройдет 14 сентября.

Одной из новинок, которую следует ожидать на предстоящем автосалоне, станет Volkswagen T-Roc Cabriolet. Новый кросс создан в стиле прежде популярного Range Rover Evogue. Машина не имеет крыши, в ней всего два места, но фирма-изготовитель надеется на ее востребованность у клиентов, особенно в южной части Старого света.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлены смарт-часы Garmin Fenix 6X Pro Solar с титановым…
Валентина Ананьина вспомнила, как в 26 лет перенесла…
Disney снимает сиквел популярного мультфильма…
В Солнечный системе произошел редкий парад…
«Делает мне назло»: Тайный муж Марии Мироновой прокомментировал ее…
Вандалы разбили десятки автомобилей, подготовленных к автосалону во…
Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля "Новая…
Первый в мире сгибаемый смартфон Royole FlexPai полностью разобрали на…
Лиам Хемсворт вернулся в Instagram впервые после развода с Майли…
Наталья Рудова опубликовала эротический ролик в…
Xiaomi готовит электрическую отвертку Mijia Wiha…
Специалисты: Прогулки босиком по земле могут лечить…
Светлана Бондарчук опубликовала фото в коротком платье на фоне…
Воспаление может привести к появлению смертельной легочной…
Юлия Высоцкая восхитила поклонников стройной…
Стали известны самые популярные направления у путешествующих на машине граждан…
Медики назвали пять связанных со сном симптомов…
Дженнифер Лопес опубликовала откровенный снимок в образе…
Honda показала рестайлинговые компактвэны Freed и…
Ученый объяснил ошибочность теории…
Рената Литвинова поделилась "честным снимком" в…
Ученые: Спорт во время беременности защищает мать и…
Брэда Питта на Венецианском фестивале встречали толпы фанаток с обнаженными…
Яна Рудковская попрощалась с "Новой волной" в голубом…
Более половины россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую…
Промоутер рассказал о странных требованиях Наргиз к Максиму Фадееву перед…
Ученые: «Совы» испытывают большую нагрузку на организм, чем…
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко доказал, что он танцует лучше, чем Иосиф…
Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала отношения Алены Савкиной и Романа…
Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артемова призналась, что называет еще не рожденного ребенка…
Блогеры показали, как нагреваются автомобили разных…
Бывший избранник звезды проекта "Дом-2" Юлии Ефременковой Сергей Кучеров может стать участником нового шоу "Яхта…
Xiaomi выпустила настольную посудомоечную машину со…
Билли Айлиш раскритиковала журнал Nylon за незаконное размещение ее «испорченного»…
Ведущий Беар Гриллс едва не умер от укуса пчелы и анафилактического…
Ученые связали гормональную терапию при менопаузе с повышенным риском рака…
Дженнифер Энистон приписывают роман с…
Смартфон Samsung Galaxy A71 с Android 10 протестировали в бенчмарке…
Том Холланд продолжит играть роль Человека-Паука в новых…
Названы производители, чаще всего обновляющие устройства на…
Просмотреть все новости