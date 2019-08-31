Первый в мире сгибаемый смартфон Royole FlexPai полностью разобрали на видео





Данный складной смартфон стал первым в мире, вышедшим в серийное производство. Выпуск Royole FlexPai начался даже раньше официального анонса гибкого Samsung Galaxy Fold, поэтому данное устройство имеет несколько спорных решений. Например, при складывании его боковые части не полностью прилегают друг к другу, а образуют большой зазор. Также задняя часть сгиба выполнена из резинового покрытия, что сильно портит внешний вид модели.Показанный на видео первый в мире сгибаемый смартфон выглядит еще хуже. Перед тем, как преступить к разбору Royole FlexPai, блогер проверил его на выносливость, поэтому устройство имеет заметные повреждения, в том числе порванное резиновое покрытие на сгибе. Задние крышки телефона снять было легко, для этого понадобился фен и подручные инструменты. Внутренности гаджета защищены пластинами, но избавиться от них тоже просто.В целом, первый в мире складной смартфон напоминает все остальные, единственное исключение – все комплектующие находятся на левой части, а батарея – на правой. Примечательно, что гибкий экран снять без повреждений невозможно, так как он приклеен к корпусу. Это значительно снижает потенциал ремонта устройства.