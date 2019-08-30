Ученые: «Совы» испытывают большую нагрузку на организм, чем «жаворонки»





Исследования ученых помогли выяснить различие в самочувствии людей, просыпающихся рано утром, и тех, кто засыпает после полуночи. Как оказалось, самочувствие первых лучше, ведь они, как правило, не привыкли подвергать себя повышенной нагрузке. К слову, у «сов» чаще, чем у «жаворонков», есть лишний вес: они могут засидеться до самого утра, затем начать перекусывать, а это лишь нарушает нормальный режим. Организм в эти минуты подвергается серьезному испытания: обычно в это время происходит ночное голодание, а калории сжигаются.Лишние килограммы вызывают не только проблемы с сердцем, но и сахарный диабет второго типа. Последнее заболевание ученые напрямую связывают с бессонными ночами. Депрессия также чаще диагностируется у людей, которые засиживаются до позднего времени.