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Ученые: «Совы» испытывают большую нагрузку на организм, чем «жаворонки»

Существует 2 категории людей – «совы» и «жаворонки». По словам специалистов, первая группа сталкивается с большей нагрузкой на организм в связи со своим распорядком дня.
Ученые: «Совы» испытывают большую нагрузку на организм, чем «жаворонки»

Исследования ученых помогли выяснить различие в самочувствии людей, просыпающихся рано утром, и тех, кто засыпает после полуночи. Как оказалось, самочувствие первых лучше, ведь они, как правило, не привыкли подвергать себя повышенной нагрузке. К слову, у «сов» чаще, чем у «жаворонков», есть лишний вес: они могут засидеться до самого утра, затем начать перекусывать, а это лишь нарушает нормальный режим. Организм в эти минуты подвергается серьезному испытания: обычно в это время происходит ночное голодание, а калории сжигаются.

Лишние килограммы вызывают не только проблемы с сердцем, но и сахарный диабет второго типа. Последнее заболевание ученые напрямую связывают с бессонными ночами. Депрессия также чаще диагностируется у людей, которые засиживаются до позднего времени.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:06

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