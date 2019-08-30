Яна Рудковская попрощалась с "Новой волной" в голубом платье-сарафане

Яна Рудковская попрощалась с конкурсом “Новая волна-2019” в нежном голубом образе. Артистка опубликовала новую запись в Instagram, где пообещала приехать снова в следующем году, а также призналась, что будет скучать по Сочи. На опубликованном видео 44-летняя знаменитость позирует в коротком платье-сарафане, дополненном сандалиями, солнцезащитными очками и сумкой в тон. Рудковская запечатлена на фоне красивого интерьера и моря. Однако в комментариях многим не понравилось, что артистка “мельтешит”, когда позирует, отметив, что это выдало ее неуверенность.Поклонники звезды назвали образ легким и воздушным благодаря множеству оборок наряда. Как известно, Яна Рудковская прибыла в Сочи вместе со своим подопечным Димой Биланом.