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Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко доказал, что он танцует лучше, чем Иосиф Оганесян

Между участниками проекта "Дом-2" Дмитрием Дмитренко и Иосифом Оганесяном на протяжении нескольких недель продолжается противостояние. Мужчин давно считают подкаблучниками, однако каждый из них пытается доказать, что обладает талантами и в последнем выпуске "Бородина против Бузовой" у супруга Ольги Рапунцель это получилось.
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко доказал, что он танцует лучше, чем Иосиф Оганесян

Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян давно попадает под волну критики со стороны поклонников и коллег по шоу, так как по просьбе Александы Черно он даже прекратил дружу с Евгением Ромашовым. Тем не менее, подкаблучником считают и Дмитрия Дмитренко. Сами проектанты спорят и конфликтуют на протяжении нескольких недель, пытаясь показать свое превосходство.

На последней программе "Бородина против Бузовой" Дмитрий Дмитренко даже попытался доказать, что он танцует лучше, чем считающий себя профессионалом Иосиф Оганесян и показал танцевальный отрывок из фильма "Пятый элемент", который он исполнил в молодости.

Примечательно, что ответить Иосиф Оганесян не смог, а его супруга Саша Черно отметила, что ее избранник может стать талантливым парикмахером.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:02

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