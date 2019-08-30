Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко доказал, что он танцует лучше, чем Иосиф Оганесян

Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян давно попадает под волну критики со стороны поклонников и коллег по шоу, так как по просьбе Александы Черно он даже прекратил дружу с Евгением Ромашовым. Тем не менее, подкаблучником считают и Дмитрия Дмитренко. Сами проектанты спорят и конфликтуют на протяжении нескольких недель, пытаясь показать свое превосходство.На последней программе "Бородина против Бузовой" Дмитрий Дмитренко даже попытался доказать, что он танцует лучше, чем считающий себя профессионалом Иосиф Оганесян и показал танцевальный отрывок из фильма "Пятый элемент", который он исполнил в молодости.Примечательно, что ответить Иосиф Оганесян не смог, а его супруга Саша Черно отметила, что ее избранник может стать талантливым парикмахером.