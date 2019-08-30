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Брэда Питта на Венецианском фестивале встречали толпы фанаток с обнаженными формами

Бред Питт посетил Венецианский фестиваль, произведя фурор среди присутствовавших там женщин. Многие были во впечатляющих нарядах, к примеру, с декольте, обнажив свои формы.
Брэда Питта на Венецианском фестивале встречали толпы фанаток с обнаженными формами

На Венецианский фестиваль Брэд Питт приехал, чтобы представить новый фильм со своим участием «К звездам», где он сыграл одну из главных ролей. Появление знаменитого актера вызвало восторг многочисленных представительниц прекрасного пола, которые стали гостьями мероприятия. Одна из женщин, ожидавших Питта, надела платье, напоминавшее флаг провинции Венете, многие другие предстали перед организаторами, режиссерами, артистами в нарядах с декольте, демонстрируя тем самым свои обнаженные женские прелести. Брэд Питт стал настоящей «изюминкой» Венецианского фестиваля, а когда он появился во дворце мероприятия, фанаты принялись массово пытаться сделать селфи на фоне проходящего артиста.

Одними из последних работ в кино Брэда Питта являются фильмы «Дэдпул 2», «К звездам», «Однажды в Голливуде». В представленной на фестивале в Венеции ленте актер сыграл астронавта, который ищет в космическом пространстве своего отца.

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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:15

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