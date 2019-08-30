Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала отношения Алены Савкиной и Романа Макеева
За отношениями участников проекта "Дом-2" Алены Савкиной и Романа Макеева следят не только коллеги по проекту, поклонники, но и телеведущие, и звезды. Примечательно, что Ксения Бородина оказалась также одной из тех, кто подобного поведения молодой матери не приемлет.
Не успела Алена Савкина расстаться с Ильей Яббаровым, как собралась замуж за нового участника проекта "Дом-2" и бывшего сотрудника шоу Романа Макеева. Хотя сама проектантка не распространяет сведения о своих отношениях, ее избранник уже признался, что они не предохраняются, а молодая мама уже готова выйти замуж за возлюбленного и родить ему ребенка.
Тем не менее, коллеги и телеведущие отговаривают Алену Савкину от скоропостижных решений. Так, Ксения Бородина посоветовала проектантке больше времени уделять маленькому сыну, а уже потом своим любовным похождениям. В теплые чувства влюбленных звезда "Дома-2" и вовсе не верит.
Не успела Алена Савкина расстаться с Ильей Яббаровым, как собралась замуж за нового участника проекта "Дом-2" и бывшего сотрудника шоу Романа Макеева. Хотя сама проектантка не распространяет сведения о своих отношениях, ее избранник уже признался, что они не предохраняются, а молодая мама уже готова выйти замуж за возлюбленного и родить ему ребенка.
Тем не менее, коллеги и телеведущие отговаривают Алену Савкину от скоропостижных решений. Так, Ксения Бородина посоветовала проектантке больше времени уделять маленькому сыну, а уже потом своим любовным похождениям. В теплые чувства влюбленных звезда "Дома-2" и вовсе не верит.