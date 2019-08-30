Рената Литвинова поделилась "честным снимком" в купальнике

На данный момент 52-летняя Рената Литвинова отдыхает в Италии, где совершила морскую прогулку на яхте. Артистка назвала честное фото в купальнике необходимым атрибутом лета. Для нового снимка звезда позирует на палубе яхты в алом закрытом купальнике, стоя боком к камере. Поклонники в комментариях похвалили знаменитость, отметив, что у нее шикарная фигура. В частности, фолловеры заметили плоский живот, подтянутые руки и стройные ноги звезды. Однако хейтеры заявили о худобе Литвиновой и отсутствии женственных округлостей.Мокрые волосы на снимке сделали его более натуральным, а пляжный образ звезда дополнила солнцезащитными очками.