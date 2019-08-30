Ученые: Спорт во время беременности защищает мать и ребенка





Специалисты напоминают, что женщины перед зачатием ребёнка должны избавиться от лишних килограммов, ведь ожирение отрицательно влияет на здоровье плода. Если же сбросить вес не получается, врачи советуют начать заниматься спортом. Примерно 20 минут занятий на беговой дорожке каждый день положительно воздействует не только на будущую маму, но и на ребёнка. Вероятность метаболического расстройства также уменьшится, равно как и гестационного диабета.Материнское ожирение является негативным процессом не только во время беременности, но и некоторое время спустя после родов. Тем не менее, женщины, вынашивающие ребенка и имеющие большие объемы лишнего веса, не должны придерживаться какой-либо радикальной диеты, так как это приведёт к дефициту нутриентов, подытожили ученые.