АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли доказательства более раннего начала…
EUR 73.96 USD 66.75
Курс валют на 30.08.2019

Ученые: Спорт во время беременности защищает мать и ребенка

В случае регулярных занятий спортом будущие мамы обезопасят себя от гестационного диабета, считают ученые. Помимо этого, данные нагрузки обеспечат защиту малышам благодаря положительному воздействию на главные ткани в организме.
Ученые: Спорт во время беременности защищает мать и ребенка

Специалисты напоминают, что женщины перед зачатием ребёнка должны избавиться от лишних килограммов, ведь ожирение отрицательно влияет на здоровье плода. Если же сбросить вес не получается, врачи советуют начать заниматься спортом. Примерно 20 минут занятий на беговой дорожке каждый день положительно воздействует не только на будущую маму, но и на ребёнка. Вероятность метаболического расстройства также уменьшится, равно как и гестационного диабета.

Материнское ожирение является негативным процессом не только во время беременности, но и некоторое время спустя после родов. Тем не менее, женщины, вынашивающие ребенка и имеющие большие объемы лишнего веса, не должны придерживаться какой-либо радикальной диеты, так как это приведёт к дефициту нутриентов, подытожили ученые.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученый объяснил ошибочность теории…
Рената Литвинова поделилась "честным снимком" в…
Ученые: Спорт во время беременности защищает мать и…
Брэда Питта на Венецианском фестивале встречали толпы фанаток с обнаженными…
Яна Рудковская попрощалась с "Новой волной" в голубом…
Более половины россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую…
Промоутер рассказал о странных требованиях Наргиз к Максиму Фадееву перед…
Ученые: «Совы» испытывают большую нагрузку на организм, чем…
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко доказал, что он танцует лучше, чем Иосиф…
Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала отношения Алены Савкиной и Романа…
Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артемова призналась, что называет еще не рожденного ребенка…
Блогеры показали, как нагреваются автомобили разных…
Бывший избранник звезды проекта "Дом-2" Юлии Ефременковой Сергей Кучеров может стать участником нового шоу "Яхта…
Xiaomi выпустила настольную посудомоечную машину со…
Билли Айлиш раскритиковала журнал Nylon за незаконное размещение ее «испорченного»…
Ведущий Беар Гриллс едва не умер от укуса пчелы и анафилактического…
Ученые связали гормональную терапию при менопаузе с повышенным риском рака…
Дженнифер Энистон приписывают роман с…
Смартфон Samsung Galaxy A71 с Android 10 протестировали в бенчмарке…
Том Холланд продолжит играть роль Человека-Паука в новых…
Названы производители, чаще всего обновляющие устройства на…
Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс не собирался снимать фильм по…
Porsche отзывает в России 138 автомобилей из-за…
Вдова Дмитрия Хворостовского показала фото со всеми его…
В Японии загорелся головной офис автопроизводителя…
Анастасия Волочкова призналась, что пожалела о решении открыть комментарии в…
На рынок вышел сверхпрочный бюджетный смартфон Blackview…
Оксана Фандера решила не стесняться седины и перестала красить…
Названы самые частые ошибки пассажиров при эвакуации из…
Актриса Дарья Повереннова резко раскритиковала…
Врачи перечислили главные виды лекарств, которые могут навредить…
Участница проекта "Дом-2" Юлия Белая скрывает побои Евгения…
В России представили новый самолет PJ-II Dreamer на импеллерной…
Поклонники полагают, что Алла Пугачева разрушит карьеру Ольги Бузовой заявлением о своей…
Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев устроил Алене Савкиной шикарное романтическое свидание на фоне Эйфелевой…
Ученые: Первые люди в Северной Америке появились 16 тысяч лет…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров заявил, что ему было неприятно спать с Аленой…
В Госдуме рассказали, почему 31 декабря будет рабочим…
Экс-участник проекта "Дом-2" Сергей Пынзарь появился на дне рождения Курбана Омарова с…
Сотрудница авиакомпании лишилась работы из-за публичного высмеивания…
Просмотреть все новости