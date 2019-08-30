Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артемова призналась, что называет еще не рожденного ребенка поросенком

Экс-проектантка Саша Артемова вместе с возлюбленным Евгением Кузиным ожидает скорого появления на свет своего первенца. Девушка не скрывает, что ей тяжело было привыкнуть к новой роли, в чем ей помогает супруг. Влюбленные решили не узнавать пол будущего малыша до родов, так как хотят, чтобы это был приятный сюрприз.Также Саша Артемова подмечает, для нее не имеет особого значения, кто родится - мальчик или девочка, однако уже придумала прозвище для своего ребенка. Ласково будущая мама называет своего малыша поросеночком.Стоит отметить, что хейтеры уже придумали объяснение для поведения Саши Артемовой. Многие убеждены, что девушка будет не очень хорошей матерью, так как продемонстрировала свой тяжелый характер еще на проекте "Дом-2", когда то и дело ссорилась с избранником по мелочам.