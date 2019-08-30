Блогеры показали, как нагреваются автомобили разных цветов





В качестве подопытных использовались внедорожники Toyota Highlander. Их поставили на открытую парковку на палящем солнце и оставили там на продолжительное время. Каждый автомобиль имел свой цвет: черный, белый, светло-серебристый и темно-серебристый. После этого блогеры вернулись к автомобилям с тепловизором и наглядно показали, как они нагреваются.Замер происходил только на капоте, однако это не делает эксперимент менее точным. Распространенное мнение о том, что черные автомобили нагреваются сильнее остальных полностью подтвердилось. Такой внедорожник Toyota Highlander имел капот, раскаленный до 71 градуса по Цельсию. У белого внедорожника показатель был куда лучше – 44 градуса. Дальше блогеры показали, что даже разные оттенки серебристого нагреваются неодинаково. Более темный имел температуру в 63 градуса, а тот, что светлее – 54.Подобный наглядный эксперимент блогеров показал, что цвет автомобиля имеет огромное влияние на то, как его корпус будет нагреваться на открытом солнце. Разница между белой и черной краской оказалась более 60%. С подобным результатом необходимо считаться каждому автолюбителю при выборе цвета своего транспортного средства.