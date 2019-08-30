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Блогеры показали, как нагреваются автомобили разных цветов

Практически все автолюбители знают, что автомобили разных цветов нагреваются неодинаково. Блогеры с помощью тепловизора и 4 одинаковых авто показали, что черные машины действительно более «горячие», чем белые.
Блогеры показали, как нагреваются автомобили разных цветов

В качестве подопытных использовались внедорожники Toyota Highlander. Их поставили на открытую парковку на палящем солнце и оставили там на продолжительное время. Каждый автомобиль имел свой цвет: черный, белый, светло-серебристый и темно-серебристый. После этого блогеры вернулись к автомобилям с тепловизором и наглядно показали, как они нагреваются.

Замер происходил только на капоте, однако это не делает эксперимент менее точным. Распространенное мнение о том, что черные автомобили нагреваются сильнее остальных полностью подтвердилось. Такой внедорожник Toyota Highlander имел капот, раскаленный до 71 градуса по Цельсию. У белого внедорожника показатель был куда лучше – 44 градуса. Дальше блогеры показали, что даже разные оттенки серебристого нагреваются неодинаково. Более темный имел температуру в 63 градуса, а тот, что светлее – 54.

Подобный наглядный эксперимент блогеров показал, что цвет автомобиля имеет огромное влияние на то, как его корпус будет нагреваться на открытом солнце. Разница между белой и черной краской оказалась более 60%. С подобным результатом необходимо считаться каждому автолюбителю при выборе цвета своего транспортного средства.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:52

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