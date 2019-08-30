Бывший избранник звезды проекта "Дом-2" Юлии Ефременковой Сергей Кучеров может стать участником нового шоу "Яхта Любви"
Бывший избранник звезды проекта "Дом-2" и телеведущей Юлии Ефременковой Сергей Кучеров может стать участником нового шоу под названием "Яхта Любви". Так как нынешний возлюбленный экс-проектантки Мондезир Свет-Амур отличается вспыльчивым характером, между молодыми людьми может вспыхнуть конфликт.
Недавно стало известно о запуске нового шоу под названием "Яхта Любви", съемки которого будут проходить на Сейшелах. Более того, одним из участников может стать бывший возлюбленный телеведущей Юлии Ефременковой Сергей Кучеров. Именно на острове сейчас находится звезда, тогда как Мондезир Свет-Амур, нынешний избранник экс-проектантки, ждет ее в Москве.
Не секрет, что оба молодых человека отличаются взрывным характером, а потому, предположительно, не удастся избежать конфликта между ними, если Свет-Амур заподозрит возлюбленную в отношениях с бывшим.
Недавно стало известно о запуске нового шоу под названием "Яхта Любви", съемки которого будут проходить на Сейшелах. Более того, одним из участников может стать бывший возлюбленный телеведущей Юлии Ефременковой Сергей Кучеров. Именно на острове сейчас находится звезда, тогда как Мондезир Свет-Амур, нынешний избранник экс-проектантки, ждет ее в Москве.
Не секрет, что оба молодых человека отличаются взрывным характером, а потому, предположительно, не удастся избежать конфликта между ними, если Свет-Амур заподозрит возлюбленную в отношениях с бывшим.