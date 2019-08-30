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Промоутер рассказал о странных требованиях Наргиз к Максиму Фадееву перед концертами

Стало известно, какие условия сотрудничества продюсер Максим Фадеев получал от певицы Наргиз. По словам промоутера Сергея Лаврова, у артистки началась “звездная болезнь”.

После того, как Фадеев разорвал контракт с Наргиз и запретил петь песни из ее репертуара, артистка пообещала поклонникам выйти на сцену с новыми наработками. Промоутер Сергей Лавров объяснил суть конфликта между звездами, отметив, что Наргиз часто требовала невозможного. Лавров занимался организацией туров артистки, во время которых она просила двухкомнатный номер в отеле, где была намерена жить с собаками. Иногда Закирова приезжала для выступления лишь на несколько часов, но все равно требовала снять комнату для ее собак, чтобы они не дышали пылью во время концерта. Из-за этого терялись организаторские деньги, но Лавров был вынужден терпеть прихоти звезды.

Сергей Лавров заявил, что понимает, как Максиму Фадееву было трудно бороться с этими причудами. Промоутер также добавил, что часто Наргиз требовала подготовить для нее место для сна в микроавтобусе, и организаторам приходилось делать кровать даже ради небольших расстояний, как передает "КП".

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:08

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