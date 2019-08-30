Билли Айлиш раскритиковала журнал Nylon за незаконное размещение ее «испорченного» фото
Молодая певица Билли Айлиш раскритиковала немецкую редакцию журнала Nylon за обложку с ее изображением. Издание разместило снимок без согласования с исполнительницей.
На фотографии редакторы изобразили Билли Айлиш без волос и одежды. Подобный кадр возмутил певицу, по словам которой, Nylon не спрашивали у нее разрешения на размещение изображения, которое она назвала ненастоящим. «В этом нет моего творческого вклада», - отметила исполнительница, возмущенная тем, что ее показали лысой и без одежды.
Редакторы издания после критики со стороны Билли Айлиш принесли ей извинения. По их словам, кадр стоит считать результатом работы 3D-графики, проделанной в честь позитивного влияния и успехов певиц, благодаря чему ее знает вся планета.
На фотографии редакторы изобразили Билли Айлиш без волос и одежды. Подобный кадр возмутил певицу, по словам которой, Nylon не спрашивали у нее разрешения на размещение изображения, которое она назвала ненастоящим. «В этом нет моего творческого вклада», - отметила исполнительница, возмущенная тем, что ее показали лысой и без одежды.
Редакторы издания после критики со стороны Билли Айлиш принесли ей извинения. По их словам, кадр стоит считать результатом работы 3D-графики, проделанной в честь позитивного влияния и успехов певиц, благодаря чему ее знает вся планета.