Ученые связали гормональную терапию при менопаузе с повышенным риском рака груди





Ученые из Университета Оксфорда провели исследование, которое показало, что 8,3% женщин после ЗГТ еще 20 лет рискуют получить диагноз “рак груди”. Те гражданки, которые не проходили гормональную терапию после менопаузы, имели вероятность пострадать от рака в 6,3% случаев. Эксперты провели исследование данных 569 тысяч женщин, которые в большинстве случаев находились в опасности даже после окончания курса. Профессор Валери Бераль отметила, что это реальные риски, о которых необходимо предупреждать пациенток перед процедурами.При этом профессор Мартин Маршалл из Королевского колледжа врачей не соглашается с мнением исследователей, заявляя, что ЗГТ является безопасным лечением. Отмечается, что помимо гормональной терапии риск рака повышает курение после менопаузы.