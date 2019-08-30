Ученые связали гормональную терапию при менопаузе с повышенным риском рака груди
Британские ученые выяснили, что гормональная терапия во время менопаузы увеличивает вероятность возникновения рака груди. Отмечается, что опасность преследует пациенток даже спустя длительное время после проведенного курса лечения.
Ученые из Университета Оксфорда провели исследование, которое показало, что 8,3% женщин после ЗГТ еще 20 лет рискуют получить диагноз “рак груди”. Те гражданки, которые не проходили гормональную терапию после менопаузы, имели вероятность пострадать от рака в 6,3% случаев. Эксперты провели исследование данных 569 тысяч женщин, которые в большинстве случаев находились в опасности даже после окончания курса. Профессор Валери Бераль отметила, что это реальные риски, о которых необходимо предупреждать пациенток перед процедурами.
При этом профессор Мартин Маршалл из Королевского колледжа врачей не соглашается с мнением исследователей, заявляя, что ЗГТ является безопасным лечением. Отмечается, что помимо гормональной терапии риск рака повышает курение после менопаузы.
Ученые из Университета Оксфорда провели исследование, которое показало, что 8,3% женщин после ЗГТ еще 20 лет рискуют получить диагноз “рак груди”. Те гражданки, которые не проходили гормональную терапию после менопаузы, имели вероятность пострадать от рака в 6,3% случаев. Эксперты провели исследование данных 569 тысяч женщин, которые в большинстве случаев находились в опасности даже после окончания курса. Профессор Валери Бераль отметила, что это реальные риски, о которых необходимо предупреждать пациенток перед процедурами.
При этом профессор Мартин Маршалл из Королевского колледжа врачей не соглашается с мнением исследователей, заявляя, что ЗГТ является безопасным лечением. Отмечается, что помимо гормональной терапии риск рака повышает курение после менопаузы.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:23