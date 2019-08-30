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Xiaomi выпустила настольную посудомоечную машину со стерилизатором

Компания Xiaomi выпустила компактную настольную посудомоечную машину. Устройство обеспечит качественное мытье 4 кухонных набора посуды, для этого предусмотрены 5 режимов работы, новинка также оснащена стерилизатором.
Xiaomi выпустила настольную посудомоечную машину со стерилизатором

В настоящий момент название настольной посудомоечной машины от Xiaomi неизвестно. Сообщается, что новинка получит два способа подключения: к системе стационарного водоснабжения и к отдельному резервуару с водой. Поэтому устройство можно будет использовать во время походов и отдыха. Несмотря на своим компактные размеры она сможет одновременно мыть до 4 кухонных наборов. За это отвечают 2 вращающихся на 360 градусов распылителя. Они позволят эффективно использовать воду и вымывать грязь из самых труднодоступных мест.

Настольная посудомоечная машина от Xiaomi также имеет встроенный стерилизатор. Он используется для того, чтобы удалить оставшиеся на посуде бактерии уже после мойки. Также эта функция позволяет надолго оставлять помытые тарелки, ложки и вилки внутри устройства, не беспокоясь об их состоянии.

Из-за специальной конструкции и материалов настольная посудомоечная машина Xiaomi является достаточно тихой и энергоэффективной. Специалисты отметили, что если человек будет делать это вручную, то для мытья 4 наборов он потратит около 15 литров воды, тогда как устройству понадобится в 3 раза меньше. Цена новинки – 195 долларов.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:39

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