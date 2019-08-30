Дженнифер Энистон приписывают роман с мультимиллионером





Согласно данным СМИ, Дженнифер Энистон удалось завести отношения с неким мультимиллионером, чье имя по-прежнему неизвестно. При этом знакомство состоялось необычно, не на светской вечеринке, а благодаря агентству знакомств. Последнее ориентируется на подбор пар среди богатых и знаменитых, а за первое свидание каждая из сторон платит организации по 750 тысяч долларов. Издание NW получило интервью от нового избранника актрисы, который заявил, что ради звезды Голливуда готов на все, и назвал ее невероятной женщиной.В частности, новый мужчина Энистон пообещал ей верность, отметив, что хочет стереть из ее памяти воспоминания о ее бывших мужьях Брэде Питте, а также Джастине Теру.