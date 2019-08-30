Том Холланд продолжит играть роль Человека-Паука в новых фильмах





Прежде продолжительное время оставалось неизвестным, будет ли актер Том Холланд, сотрудничавший с Sony и Marvel, продолжать сниматься в кинокартинах о приключениях Человека-Паука. Поставил точку над i сам артист, заявивший о своем участии в новых картинах про героя комиксов. Том Холланд стал третьим актером, который воплотил образ Человека-Паука в Sony. До этого эту роль играли Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд.Человек-паук, он же Питер Паркер, - выдуманный авторами Marvel Стивеном Дитко и Стэнли Ли герой, впервые появившийся на страницах журнала в начале 60-х годов. Последний выпуск серии «Удивительный Человек-паук» вышел в 2012 году, но ее сменила серия «Превосходного» Человека-паука. В 2011 году персонаж занял третье место в рейтинге 100 лучших героев комиксов по версии IGN. На сегодняшний день считается одним из самых успешных проектов студии Marvel.