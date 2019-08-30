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Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс не собирался снимать фильм по комиксам

Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс признался, что изначально не собирался работать над фильмом по комиксам. Несмотря на это, в один момент он решил попробовать и все-таки снимать картину про одного из самых известных злодеев в поп-культуре, играть которого будет Хоакин Феникс.
Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс не собирался снимать фильм по комиксам

Тодд Филлипс отмечает, что предложения от компании Warner Bros он получал неоднократно, но всегда отказывался. Режиссер с удовольствием смотрел разные фильмы про Бэтмена и Джокера, однако не видел в них ничего особенного, хоть и не считал их плохими. Именно поэтому он не хотел снимать подобную картину, но изменил свое мнение, когда узнал, что ему дадут в этом вопросе полную творческую свободу.

В «Джокере» Тодду Филлипсу необходимо было рассказать подробную историю становления этого злодея и главного соперника Бэтмена, а так как однозначной версии этих событий не существует, у режиссера был большой карт-бланш. Именно поэтому он и решился на эту работу.

С юности Тодд Филлипс любил смотреть фильмы 70-х, делающие аспект на личности героя, его характере и переживаниях. Именно таким режиссер и планировал сделать «Джокера», только в центре повествования должен был оказаться не положительный герой, а будущий злодей. История расскажет о том, как Артур Флека, настоящее имя Джокера, стал планомерно сходить с ума и терять рассудок. Бюджет картины составляет всего 55 млн долларов.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:56

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