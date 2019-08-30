Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс не собирался снимать фильм по комиксам





Тодд Филлипс отмечает, что предложения от компании Warner Bros он получал неоднократно, но всегда отказывался. Режиссер с удовольствием смотрел разные фильмы про Бэтмена и Джокера, однако не видел в них ничего особенного, хоть и не считал их плохими. Именно поэтому он не хотел снимать подобную картину, но изменил свое мнение, когда узнал, что ему дадут в этом вопросе полную творческую свободу.В «Джокере» Тодду Филлипсу необходимо было рассказать подробную историю становления этого злодея и главного соперника Бэтмена, а так как однозначной версии этих событий не существует, у режиссера был большой карт-бланш. Именно поэтому он и решился на эту работу.С юности Тодд Филлипс любил смотреть фильмы 70-х, делающие аспект на личности героя, его характере и переживаниях. Именно таким режиссер и планировал сделать «Джокера», только в центре повествования должен был оказаться не положительный герой, а будущий злодей. История расскажет о том, как Артур Флека, настоящее имя Джокера, стал планомерно сходить с ума и терять рассудок. Бюджет картины составляет всего 55 млн долларов.