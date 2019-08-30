Вдова Дмитрия Хворостовского показала фото со всеми его детьми
Певица Флоранс Илли-Хворостовская показала в Instagram фото со всеми детьми. На снимке запечатлены также наследники ее покойного супруга Дмитрия Хворостовского от первого брака.
В Instagram-аккаунте певицы Илли-Хворостовской опубликовано фото, сделанное во время семейного вечера. Для кадра позируют вдова певца, его младшие дети, в том числе сын Максим, дочь Нина, а также наследники от первого брака Александра и Данила Хворостовские. Певица не обделила вниманием дочь покойного мужа от предыдущих отношений Марию, которую артист удочерил. На фотографии заметно, что старшая дочь оперного певца беременна, а рядом с ней позирует супруг, фотограф Фелипе Меггиоларо Маркс.
Поклонники в комментариях отметили теплоту данного снимка, а также похвалили вдову Хворостовского за поддержку его детей. Фолловеры считают, что характер певицы ориентирован на семейные ценности, как передает издание argumenti.ru.
В Instagram-аккаунте певицы Илли-Хворостовской опубликовано фото, сделанное во время семейного вечера. Для кадра позируют вдова певца, его младшие дети, в том числе сын Максим, дочь Нина, а также наследники от первого брака Александра и Данила Хворостовские. Певица не обделила вниманием дочь покойного мужа от предыдущих отношений Марию, которую артист удочерил. На фотографии заметно, что старшая дочь оперного певца беременна, а рядом с ней позирует супруг, фотограф Фелипе Меггиоларо Маркс.
Поклонники в комментариях отметили теплоту данного снимка, а также похвалили вдову Хворостовского за поддержку его детей. Фолловеры считают, что характер певицы ориентирован на семейные ценности, как передает издание argumenti.ru.