Смартфон Samsung Galaxy A71 с Android 10 протестировали в бенчмарке Geekbench
Samsung Galaxy A71, работающий на основе операционной системы Android 10, протестировали в бенчмарке Geekbench. Официальной презентации гаджета пока еще не было.
Результат испытаний свидетельствует о наличии в смартфоне системной платы sm6150, иначе говоря процессором Qualcomm Snapdragon 675, содержащим восемь вычислительных ядер Kryo 460 с «графикой» Adreno 612 и частотой 2,0 ГГц. Также Samsung Galaxy A71 получит 8 Гб оперативной памяти и вышеуказанную «операционку» Android 10. В бенчмарке он набрал 2540 очков в одноядерном тесте и 7081 баллов в многоядерном.
Премьера смартфона Galaxy A71 должна состояться в 2020 году. Предполагается, что новинка от южнокорейского производителя обзаведется и качественной основной камерой на несколько модулей.
Ранее в мировой Сети опубликовали рендерный снимок смартфона Samsung Galaxy M30s, основной «фишкой» которого станет аккумулятор объемом 6000 мАч. Среди остальных параметров инновации: тройная основная камера на участке с удивительным отступом с правой стороны, где находится светодиодная вспышка, а также Super AMOLED-дисплей на 6,4 дюйма, сканер отпечатков пальцев и другие особенности.
Результат испытаний свидетельствует о наличии в смартфоне системной платы sm6150, иначе говоря процессором Qualcomm Snapdragon 675, содержащим восемь вычислительных ядер Kryo 460 с «графикой» Adreno 612 и частотой 2,0 ГГц. Также Samsung Galaxy A71 получит 8 Гб оперативной памяти и вышеуказанную «операционку» Android 10. В бенчмарке он набрал 2540 очков в одноядерном тесте и 7081 баллов в многоядерном.
Премьера смартфона Galaxy A71 должна состояться в 2020 году. Предполагается, что новинка от южнокорейского производителя обзаведется и качественной основной камерой на несколько модулей.
Ранее в мировой Сети опубликовали рендерный снимок смартфона Samsung Galaxy M30s, основной «фишкой» которого станет аккумулятор объемом 6000 мАч. Среди остальных параметров инновации: тройная основная камера на участке с удивительным отступом с правой стороны, где находится светодиодная вспышка, а также Super AMOLED-дисплей на 6,4 дюйма, сканер отпечатков пальцев и другие особенности.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:13