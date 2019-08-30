Названы производители, чаще всего обновляющие устройства на Android





Специалисты исследовали рассылку обновлений в период с третьего квартала 2018 года по второй квартал 2019 года, выяснив, что за это время более 50% Nokia получили последний Android. Своевременно апдейт происходит также у Xiaomi и Lenovo, а у остальных компаний больше половины гаджетов не получили обновления даже спустя год после выхода Android 9. Новейшую систему также имеют в 89% случаев владельцы Samsung, а у Oppo около 50% гаджетов работает на Android 8.1 или более старой версии. Наиболее низкие показатели зафиксированы у Vivo и LG.По мнению специалистов, обновление системы не входит в перечень важности для потребителей, поэтому компании уделяют недостаточно внимания. Также среди пользователей остается низкий уровень осведомленности преимуществами получения апдейта.