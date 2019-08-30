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Porsche отзывает в России 138 автомобилей из-за неисправности

Компания Porsche заявила о том, что отзывает в России 138 автомобилей моделей Panamera, Boxster, Cayman и 911. Такое решение немецкий автопроизводитель принял из-за потенциальной неисправности, ставящей под угрозу жизни людей.
Porsche отзывает в России 138 автомобилей из-за неисправности

Под отзыв попали автомобили, проданные в России с июля 2015 по май 2017 года. Причиной такого решения является потенциальная неисправность конденсатора электропитания, установленного в блоке управления Airbag. Представители производителя считают, что его качества могут не соответствовать высоким стандартам Porsche. Из-за неисправности в работе конденсатора электропитания могут непредвиденно активироваться все подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности. При этом во время реальной аварии эти системы могут и вовсе не сработать. Также имеются проблемы с корректным отображением некоторых индикаторов на дисплее автомобиля.

Официальный представитель Porsche в России ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» заявила о том, что уже в скором времени начнет оповещения 138 владельцев автомобилей бренда, подпадающих под отзыв. Для этого будет использована SMS и электронная рассылка, а также звонки. Таким владельцам указанных автомобилей компании необходимо прибыть в официальные сервисные центры, где им заменят их текущие конденсаторы электропитания в блоке управления Airbag на новые, функционирующие корректно. Все работы будут проведены бесплатно.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:47

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