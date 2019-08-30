На рынок вышел сверхпрочный бюджетный смартфон Blackview BV5900

Смартфон получил от разработчиков дисплей на 5,7 дюйма, защищенный стеклом Gorilla Glass, процессор MediaTek MT676, 3 Гб оперативной и 32 Гб собственной памяти. Blackview BV5900 соответствует военному стандарту MIL-STD-810G и степени защиты IP69K. Сверхпрочный корпус гаджета выдерживает падение с полутораметровой высоты, его углы смягчают удар при падении, так как сделаны из прорезиненного материала, а также в этой области устройства сосредоточены воздушные карманы, которые способны снизить урон до минимума.Blackview BV5900 основную двойную камеру на 13+0,5 Мп и фронтальную на 5 Мп. Функционирует новинка при помощи аккумулятора 5580 мАч.Blackview основана в 2013 году бизнесменом Сюй Мином компания, которая базируется в Гонконге. Одним из принципов труда основателя является мнение, что качественные технологии не обязаны стоить огромных денег. На это указывают цены на продукты фирмы и ее бюджетная направленность. Компания все быстрее завоевывает мировой рынок, ее техника вовсю продается в Сингапуре, Малайзии и Филиппинах.