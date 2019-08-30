Названы самые частые ошибки пассажиров при эвакуации из самолета





Первая ошибка людей при эвакуации – это попытка забрать свои вещи с полок. Это приводит к столкновениям, потере времени, панике, конфликтам и дезорганизации людей. Именно поэтому необходимо не пытаться спасать свои личные вещи, иначе это может стоить жизни другим людям, находящимся в более неудачной части салона. Также в полете не стоит использовать обувь на каблуках. Во-первых, это затруднит передвижение, а во-вторых, шпильки несут потенциальную угрозу надувному трапу самолета.Следующая частая ошибка пассажиров – это невнимательность при проведении инструктажа перед полетом. Его необходимо слушать каждый раз и запоминать сказанное. Отдельно стоит сделать акцент на запасных выходах и том, где они расположены. Очень часто при эвакуации люди не знают, куда бежать, из-за чего начинается давка, и число жертв лишь увеличивается. Если же человек получил место вблизи запасного выхода, ему необходимо уточнить у бортпроводников, как правильно его открывать, так как в случае аварии каждая секунда будет на счету.Последняя частая ошибка – это попытка действовать самостоятельно, не обращая внимание на советы и рекомендации экипажа воздушного судна.