Оксана Фандера решила не стесняться седины и перестала красить волосы
Актриса Оксана Фандера перестала красить волосы, удивив поклонников изменениями во внешности. Артистка показала седину на новом фото, опубликованном в Instagram-аккаунте.
В новой публикации 51-летняя Оксана Фандера посоветовала публике не бояться своих желаний, поскольку они увеличивают возможности. Такой подписью актриса дополнила фото, на котором показала настоящий цвет волос. Артистка отказалась от краски, отрастив седую шевелюру, которой не стесняется. На снимке видно, что на кончиках волосы переходят из седого в темно-каштановый цвет, что фолловеры назвали естественным и не бросающимся в глаза.
В комментариях одна из поклонниц уточнила, старается ли Фандера отрастить свой естественный цвет, на что получила положительный ответ. Артистку осыпали комплиментами, назвав красивой снаружи и в душе за сильные высказывания, как передает argumenti.ru.
В новой публикации 51-летняя Оксана Фандера посоветовала публике не бояться своих желаний, поскольку они увеличивают возможности. Такой подписью актриса дополнила фото, на котором показала настоящий цвет волос. Артистка отказалась от краски, отрастив седую шевелюру, которой не стесняется. На снимке видно, что на кончиках волосы переходят из седого в темно-каштановый цвет, что фолловеры назвали естественным и не бросающимся в глаза.
В комментариях одна из поклонниц уточнила, старается ли Фандера отрастить свой естественный цвет, на что получила положительный ответ. Артистку осыпали комплиментами, назвав красивой снаружи и в душе за сильные высказывания, как передает argumenti.ru.