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Врачи перечислили главные виды лекарств, которые могут навредить сердцу

Как известно, большинство лекарств обладают различными побочными эффектами. Прежде всего, они влияют на состояние сердечно-сосудистой системы.
Врачи перечислили главные виды лекарств, которые могут навредить сердцу

Во-первых, стоит выделить обезболивающие, так многие подобные лекарства продаются в аптеках без рецепта, и несут опасность для сердечной мышцы, а также повышают давление и вероятность развития инсульта или инфаркта. Во-вторых, это антибиотики вроде азитромицина, который используется при лечении бактериальных инфекций. Препарат провоцирует аритмию и другие нарушения сердечного ритма.

В-третьих, некоторые лекарства от повышенного давления тоже опасны для сердца. В таких препаратах находится большое количество нефедипина – значительные дозы могут привести к остановке сердца. В заключение эксперты выделяют пищевые и растительные добавки, ведь их не подвергают серьезному контролю. Таким образом, некоторые компоненты могут вызвать со стороны организма нежелательную реакцию.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:54

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