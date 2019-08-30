Врачи перечислили главные виды лекарств, которые могут навредить сердцу





Во-первых, стоит выделить обезболивающие, так многие подобные лекарства продаются в аптеках без рецепта, и несут опасность для сердечной мышцы, а также повышают давление и вероятность развития инсульта или инфаркта. Во-вторых, это антибиотики вроде азитромицина, который используется при лечении бактериальных инфекций. Препарат провоцирует аритмию и другие нарушения сердечного ритма.В-третьих, некоторые лекарства от повышенного давления тоже опасны для сердца. В таких препаратах находится большое количество нефедипина – значительные дозы могут привести к остановке сердца. В заключение эксперты выделяют пищевые и растительные добавки, ведь их не подвергают серьезному контролю. Таким образом, некоторые компоненты могут вызвать со стороны организма нежелательную реакцию.