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Участница проекта "Дом-2" Юлия Белая скрывает побои Евгения Ромашова

Участники проекта "Дом-2" Юлия Белая и Евгений Ромашов все чаще говорят о свадьбе, романтических отношениях и совместной жизни, что не мешает им ссориться и драться. Недавно проектантка скрыла под одеждой очередные побои, что стало понятно по синякам на ее руках.
Участница проекта "Дом-2" Юлия Белая скрывает побои Евгения Ромашова

Участница проекта "Дом-2" Юлия Белая мечтает о замужестве и семейной жизни с Евгением Ромашовым, однако это не мешает влюбленным то и дело ссориться и драться. Примечательно, что побои девушка тщательно скрывает под одеждой, но недавно она поразила поклонников проекта синяками на руках и гематомами на предплечьях.

Примечательно, что Юлии Белой уже давно советуют прекратить общение с Евгением Ромашовым, так как в будущем побои могут закончиться не только синяками, но и переломами.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:51

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