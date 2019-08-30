Участница проекта "Дом-2" Юлия Белая скрывает побои Евгения Ромашова
Участники проекта "Дом-2" Юлия Белая и Евгений Ромашов все чаще говорят о свадьбе, романтических отношениях и совместной жизни, что не мешает им ссориться и драться. Недавно проектантка скрыла под одеждой очередные побои, что стало понятно по синякам на ее руках.
Участница проекта "Дом-2" Юлия Белая мечтает о замужестве и семейной жизни с Евгением Ромашовым, однако это не мешает влюбленным то и дело ссориться и драться. Примечательно, что побои девушка тщательно скрывает под одеждой, но недавно она поразила поклонников проекта синяками на руках и гематомами на предплечьях.
Примечательно, что Юлии Белой уже давно советуют прекратить общение с Евгением Ромашовым, так как в будущем побои могут закончиться не только синяками, но и переломами.
Участница проекта "Дом-2" Юлия Белая мечтает о замужестве и семейной жизни с Евгением Ромашовым, однако это не мешает влюбленным то и дело ссориться и драться. Примечательно, что побои девушка тщательно скрывает под одеждой, но недавно она поразила поклонников проекта синяками на руках и гематомами на предплечьях.
Примечательно, что Юлии Белой уже давно советуют прекратить общение с Евгением Ромашовым, так как в будущем побои могут закончиться не только синяками, но и переломами.