В России представили новый самолет PJ-II Dreamer на импеллерной тяге
В России представили новый двухместный самолет PJ-II Dreamer. Его главная особенность заключается в том, что он работает на импеллерной тяге, обеспеченной автомобильным двигателем, выдающим 388 лошадиных сил.
Разработкой самолета занималось инженерное бюро из Волгограда. Первый полет PJ-II Dreamer состоялся в 2015 году, и с тех пор проходила сертификация. Главная особенность машины – это импеллерная тяга, обеспеченная автомобильным двигателем GM LS6. Корпус выполнен из стягивающих композитных материалов, а также имеет ребра жесткости и переборки.
Постоянная устойчивая тяга двигателя GM LS6 позволяет людям, находящимся в салоне PJ-II Dreamer, ощущать, будто они летят на реактивном самолете. В некоторые моменты также может сложиться впечатление, что воздушное судно проводит посадку на палубу авианосца. Все это позволит проводить предварительную подготовку и обучение пилотов перед тем, как они приступят к занятиям на настоящих реактивных самолетах. Теперь у них будет меньше стресса и больше полезного опыта. Такой подход приведет и к еще одному позитивному последствию – снижение затрат на обучение, ведь полет реактивного самолета стоит куда дороже, чем такой, работающий на импеллерной тяге.
PJ-II Dreamer способен лететь на высоте до 4 тысяч метров и разгоняться до скорости 250 км/ч. Дальность полета самолета на полном баке составляет около 1200 км, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Разработкой самолета занималось инженерное бюро из Волгограда. Первый полет PJ-II Dreamer состоялся в 2015 году, и с тех пор проходила сертификация. Главная особенность машины – это импеллерная тяга, обеспеченная автомобильным двигателем GM LS6. Корпус выполнен из стягивающих композитных материалов, а также имеет ребра жесткости и переборки.
Постоянная устойчивая тяга двигателя GM LS6 позволяет людям, находящимся в салоне PJ-II Dreamer, ощущать, будто они летят на реактивном самолете. В некоторые моменты также может сложиться впечатление, что воздушное судно проводит посадку на палубу авианосца. Все это позволит проводить предварительную подготовку и обучение пилотов перед тем, как они приступят к занятиям на настоящих реактивных самолетах. Теперь у них будет меньше стресса и больше полезного опыта. Такой подход приведет и к еще одному позитивному последствию – снижение затрат на обучение, ведь полет реактивного самолета стоит куда дороже, чем такой, работающий на импеллерной тяге.
PJ-II Dreamer способен лететь на высоте до 4 тысяч метров и разгоняться до скорости 250 км/ч. Дальность полета самолета на полном баке составляет около 1200 км, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:41