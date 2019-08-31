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Лиам Хемсворт вернулся в Instagram впервые после развода с Майли Сайрус

Популярный актёр Лиам Хемсворт впервые за долгое время опубликовал новую запись в Instagram. В последний раз он появлялся в этой соцсети после известия о расставании с Майли Сайрус. Теперь же австралиец рассказал подписчикам о своём последнем проекте.
Лиам Хемсворт вернулся в Instagram впервые после развода с Майли Сайрус

Как стало известно, уже 30 августа в США выйдет в прокат новый фильм с участием австралийского актёра под названием «Убийца». Сам Хемсворт очень доволен проделанной работой, а также тем, что ему пришлось работать с такими талантливыми людьми, как Эмори Коэн, Малик Бейдер и Кен Сенг.

Знаменитость считает жанр независимого кино очень сложным в осуществлении проектом, поэтому он поблагодарил каждого, кто над ним трудился, не покладая рук. В фильме Хемсворт сыграл роль бандита Мо Даймонда, который попал в серьёзную аварию и потерял память, из-за чего и столкнулся с серьезными неприятностями.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:14

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