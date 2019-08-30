Поклонники полагают, что Алла Пугачева разрушит карьеру Ольги Бузовой заявлением о своей преемнице

Энтузиазм Ольги Бузовой поражал многих, ведь, по мнению звездных экспертов и пользователей Сети, звезда не обладает выдающимися вокальными данными и далеко не артистична. Тем не менее, это не мешает певице и телеведущей собирать огромные залы и вести страницу в Instagram, где у нее более 16 миллионов подписчиков.Недавно Алла Пугачева отдала свою песню "Живи спокойно, страна" Светлане Лободе, тем самым фактически объявив ее своей преемницей. Пользователи Сети уверены, Ольгу Бузову подобное положение дел явно не устроит, ведь она не скрывает, что хотела бы стать звездой первой величины.