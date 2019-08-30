Анастасия Волочкова призналась, что пожалела о решении открыть комментарии в Instagram
Балерина Анастасия Волочкова попыталась смыть с себя негатив, который оставили ей поклонники вместе с комментариями в сети Instagram. Артистка опубликовала новое видео из ледяной купели.
Впервые за долгое время Анастасия Волочкова открыла комментарии для своих поклонников в Instagram, отметив, что она была неприятно удивлена количеством негатива. В новом видео артистка позирует в ледяной купели, прикрываясь лишь двумя банными вениками. Балерина заявила, что пыталась смыть с себя весь негатив, обращенный в ее сторону после публикации предыдущих кадров из купели.
Как отметила артистка, она провела вечер возле “магического очага исполнения желаний”. В конце видео артистка прокричала в камеру просьбу о том, чтобы публика не давала ей скучать. При этом Анастасия Волочкова снова закрыла комментарии от подписчиков, отмечая, что открыла их только для того, чтобы повеселиться.
Впервые за долгое время Анастасия Волочкова открыла комментарии для своих поклонников в Instagram, отметив, что она была неприятно удивлена количеством негатива. В новом видео артистка позирует в ледяной купели, прикрываясь лишь двумя банными вениками. Балерина заявила, что пыталась смыть с себя весь негатив, обращенный в ее сторону после публикации предыдущих кадров из купели.
Как отметила артистка, она провела вечер возле “магического очага исполнения желаний”. В конце видео артистка прокричала в камеру просьбу о том, чтобы публика не давала ей скучать. При этом Анастасия Волочкова снова закрыла комментарии от подписчиков, отмечая, что открыла их только для того, чтобы повеселиться.