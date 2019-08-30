Анастасия Волочкова призналась, что пожалела о решении открыть комментарии в Instagram

Впервые за долгое время Анастасия Волочкова открыла комментарии для своих поклонников в Instagram, отметив, что она была неприятно удивлена количеством негатива. В новом видео артистка позирует в ледяной купели, прикрываясь лишь двумя банными вениками. Балерина заявила, что пыталась смыть с себя весь негатив, обращенный в ее сторону после публикации предыдущих кадров из купели.Как отметила артистка, она провела вечер возле “магического очага исполнения желаний”. В конце видео артистка прокричала в камеру просьбу о том, чтобы публика не давала ей скучать. При этом Анастасия Волочкова снова закрыла комментарии от подписчиков, отмечая, что открыла их только для того, чтобы повеселиться.