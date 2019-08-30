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Ученые: Первые люди в Северной Америке появились 16 тысяч лет назад

Ученые выяснили, что первые люди на территории Северной Америки появились 16 000 лет назад. Об этом говорят новые находки на палеолитической стоянке в Айдахо, датированные 15,2-16,5 тысячи лет назад.
Ученые: Первые люди в Северной Америке появились 16 тысяч лет назад

Главная гипотеза заселения материка гласит, что люди могли пересечь Берингов пролив по перешейку 18-22 тысячи лет назад. Первые жители Америки шли по западной части берега континента, потому как большая часть нынешней Канады покрывал лед. По иной версии, переселенцы передвигались по суше между ледниковыми щитами по специальному «коридору». Полноценным для миграции он оказался на 1,4-2 тысячи лет позже, когда там возникли флора и фауна.

Группа археологов, физиков, антропологов из Университета Орегона считают, что первые люди попали в Америку, направляясь вдоль побережья Тихого океана, то есть, проходя по западной части материка. Они провели десятки раскопок в этой части континента и обнаружили 189 образцов костей, орудий из камня и угля. Итог последующего анализа показал, что древние кости появились здесь 15,2-16,5 тысячи лет назад, а вышеупомянутый миграционный «коридор» в указанный период еще не появился. Принимая результаты во внимание, ученые посчитали, что люди двигались морским путем. Свои раскопки представители Университета Орегона проводили в стоянке Куперс Ферри, которая в свою очередь находится на реке Салмон: притоке реки Колумбия. Доисторические переселены во время своего путешествия увидели бы последнюю, так как она была бы первым пунктом южнее ледника, где они сумели бы свободно проплыть.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:28

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