Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев устроил Алене Савкиной шикарное романтическое свидание на фоне Эйфелевой башни

Отношения между Аленой Савкиной и Романом Макеевым развиваются достаточно стремительно, молодые люди практически сразу же начали жить вместе, а подробности их взаимоотношений участница проекта "Дом-2" рассказывает своим поклонникам.Недавно Роман Макеев устроил Алене Савкиной романтическое свидание, чтобы поразить возлюбленную. На поляне участник проекта "Дом-2" установил конструкцию в виде Эйфелевой башни, нанял художника, мима и музыкантов. Судя по тому, что Алена Савкина осталась счастливой, а избранник регулярно балует свою любимую подарками в виде украшений, мягких игрушек, а недавно и вовсе преподнес ей роскошное кольцо с большими бриллиантами.