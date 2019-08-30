В Госдуме рассказали, почему 31 декабря будет рабочим днем
В Госдуме объяснили, почему 31 декабря 2019 года останется рабочим днем для россиян. Депутат Олег Смолин рассказал, что если сделать его выходным, то тогда люди перестанут работать уже 30 числа, чего нельзя допустить.
Представитель КПРФ отметил, что в этот раз 31 декабря пришлось на второй день рабочей недели. Поэтому, если сделать из него выходной, то тогда россияне фактически прекратят работать уже 30 числа – в понедельник, ведь он окажется прямо между выходными и новогодними праздниками. Именно поэтому Госдума приняла решение оставить эту дату рабочей. При этом Олег Смолин добавил, что в любом случае 31 числа люди будут работать лишь до обеда, ведь после него всем уже будет не до трудовых обязанностей.
Также депутат отметил, что в Госдуме обсуждалась идея переноса одного выходного дня из января на последние числа декабря, однако подобное предложение не было принято. Олег Смолин сказал, что в этом нет никакой необходимости, ни социальной, ни экономической, поэтому парламентарии решили оставить все без изменений.
В Госдуме также подтвердили, что в 2020 году Россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Возможно к следующим новогодним праздникам будут внесены коррективы в этот вопрос, но в сейчас его обсуждение приостановлено, сообщает «Слово и Дело».
Представитель КПРФ отметил, что в этот раз 31 декабря пришлось на второй день рабочей недели. Поэтому, если сделать из него выходной, то тогда россияне фактически прекратят работать уже 30 числа – в понедельник, ведь он окажется прямо между выходными и новогодними праздниками. Именно поэтому Госдума приняла решение оставить эту дату рабочей. При этом Олег Смолин добавил, что в любом случае 31 числа люди будут работать лишь до обеда, ведь после него всем уже будет не до трудовых обязанностей.
Также депутат отметил, что в Госдуме обсуждалась идея переноса одного выходного дня из января на последние числа декабря, однако подобное предложение не было принято. Олег Смолин сказал, что в этом нет никакой необходимости, ни социальной, ни экономической, поэтому парламентарии решили оставить все без изменений.
В Госдуме также подтвердили, что в 2020 году Россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Возможно к следующим новогодним праздникам будут внесены коррективы в этот вопрос, но в сейчас его обсуждение приостановлено, сообщает «Слово и Дело».
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:18