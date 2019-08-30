Экс-участник проекта "Дом-2" Сергей Пынзарь появился на дне рождения Курбана Омарова с незнакомкой
Экс-участник проекта "Дом-2" Сергей Пынзарь считается образцовым мужем и отцом, вместе с супругой Дарьей они воспитывают двоих сыновей, обустраивают недавно купленные апартаменты в Турции и ведут бизнес на две страны - Турцию и Россию. Тем не менее, недавно мужчину застали в компании предполагаемой любовницы.
Недавно супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров отпраздновал очередной день рождения, как отметил бизнесмен, торжество прошло в тесной компании друзей. Видимо, в число близких знакомых супруга звезды входит и экс-проектант Сергей Пынзарь.
Позже знакомая Ксении Бородиной опубликовала в Instagram видео в разделе stories, где видно, что на празднике Сергей Пынзарь был не со своей законной супругой Дарьей, а в компании незнакомой девушки. Стоит отметить, что в Сети давно ходят слухи о том, что в семействе Пынзарей давно не все гладко, и супруги общаются только ради воспитания общих детей.
Недавно супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров отпраздновал очередной день рождения, как отметил бизнесмен, торжество прошло в тесной компании друзей. Видимо, в число близких знакомых супруга звезды входит и экс-проектант Сергей Пынзарь.
Позже знакомая Ксении Бородиной опубликовала в Instagram видео в разделе stories, где видно, что на празднике Сергей Пынзарь был не со своей законной супругой Дарьей, а в компании незнакомой девушки. Стоит отметить, что в Сети давно ходят слухи о том, что в семействе Пынзарей давно не все гладко, и супруги общаются только ради воспитания общих детей.