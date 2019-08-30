Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров заявил, что ему было неприятно спать с Аленой Савкиной

Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина стала настоящей звездой, ведь поклонники очень пристально следят за отношениями Рапунцель-младшей с Романом Макеевым. Видимо, бывший избранник проектантки Илья Яббаров также не может успокоиться, зная, что его экс-возлюбленная счастлива с другим.Недавно Илья Яббаров заявил, что он вовсе никогда не любил Алену Савкину. Именно по этой причине он якобы не мог признаться ей в любви на Лобном месте, когда от него этого требовали телеведущие и другие проектанты. По словам саратовского шансонье, каждый раз он ложился с избранницей спать и молился, чтобы поскорее все закончилось, а утром спешил уйти из комнаты и не видеть девушку.