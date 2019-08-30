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Бывшая девушка Романа Гриценко: «Заезженная история с Бузовой меня смешит»

Бывшая возлюбленная экс-участника проекта "Дом-2" Романа Гриценко Евгения Шестакова удивлена историей его отношений с телеведущей Ольгой Бузовой. По словам девушки, молодой человек пытался вернуть ее на протяжении нескольких месяцев, а затем переключился на поющую звезду ради хайпа.
Бывшая девушка Романа Гриценко: «Заезженная история с Бузовой меня смешит»

Несколько месяцев назад экс-участник проекта "Дом-2" Роман Гриценко буквально шокировал поклонников новостью об уходе за Периметр, где, как сообщил молодой человек, он нашел возлюбленную по имени Евгения. Влюбленные демонстрировали страсть в отношениях, а иногда она приводила и к рукоприкладству.

После очередной ссоры Евгения Шестакова решила вычеркнуть Романа Гриценко из жизни навсегда, а сейчас экс-проектант намерен стать одним из участников шоу "План Б", где будет бороться за сердце телеведущей Ольги Бузовой. Не так давно он уже пытался получить внимание поющей звезды, однако не смог подкупить ее ни подарками, ни поступками.

По мнению Евгении Шестаковой, таким образом Роман Гриценко просто хочет получить популярность и хайп за счет известности Ольги Бузовой. Подобное поведение бывшего избранника ее смешит, ведь он пытается заработать на популярности в Instagram.

Евгения Шестакова отмечает: несколько месяцев назад Роман Гриценко пытался ее вернуть, однако она твердо уверена, что он совершенно ей не подходит. Сейчас у девушки есть любимый мужчина, который ее полностью поддерживает во всех начинаниях, она счастлива и просто расцвела от любви.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:52

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