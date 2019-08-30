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Актриса Дарья Повереннова резко раскритиковала измены

Актриса Дарья Повереннова порассуждала с поклонниками в Instagram на темы любви и измены. Артистка призвала девушек и женщин любить себя и не идти на компромисс.

Недавно Дарья Повереннова решила узнать мнение своих подписчиц по поводу измены со стороны мужчины. Комментарий одной из подписчиц о том, что женщине нужно менять себя, если она столкнулась с предательством, артистка не смогла оставить без ответа. Звезда призналась, что считает измену “маленькой смертью” и призвала женщин не идти на компромисс и ждать своего особенного человека. Она считает, что простить предательства можно только из-за любви к комфорту и стабильности. Повереннова прошла через это в жизни и вынесла свои выводы.

Актриса согласна, что мужчины по своей природе полигамны, но она отметила, что живет “не в прайдах, а в социуме” и стремится придерживаться человеческих качеств. При этом артистка считает прощение измены страхом перед неопределенностью, неизвестностью и одиночеством.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:58

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